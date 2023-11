Laborärzte gegen Apotheken-Diagnostik

Keine Qualitätskriterien für Apotheken

Die Früherkennung von wichtigen Stoffwechselerkrankungen gehöre in die Hand der Ärzteschaft, betont Müller in einer zugehörigen Pressemitteilung. Denn während der Gemeinsame Bundesausschuss in einer Richtlinie klar vorgebe, wie unter anderem Nüchternblutzucker- und Fettstoffwechselparameter zu bestimmen und welche Anforderungen dabei an die ärztliche Betreuung zu stellen sind, gebe es für die Apotheken keine Regelungen, die verbindlich einzuhalten seien. Zudem könnten in einer Apotheke zumeist nur In-vitro-Diagnostika zur patientennahen Untersuchung (POCT) verwendet werden. Und für die Laborärzte ist natürlich klar, dass diese in ihrer analytischen Qualität im Vergleich zu den in einem medizinischen Labor verwendeten Methoden nicht als gleichrangig angesehen werden können.

Und so heißt es im Brief an den Minister ganz deutlich: „Aus ALM-Sicht ist mit Blick auf eine bestmögliche Versorgung und insbesondere auch auf die Qualität und Sicherheit der Versorgung von einem POCT-basierten Präventionskonzept mit Einbindung von Apotheken Abstand zu nehmen“.

Voucher als Alternative

Zudem betont Müller, dass Haus- und Fachärztinnen und -ärzte durchaus in der Lage seien, den Bedarf an Präventionsleistungen sicherzustellen. Falls man wirklich meine, die Arztpraxen entlasten zu müssen, schlägt der ALM vor, die Versicherten mit Vouchern auszustatten, die sie bei einer Blutentnahme in einem fachärztlichen Labor einlösen können.

Nicht zuletzt führen die Laborärzte an, es würde teurer, wenn Apotheken besagte Diagnostik anböten. Die Blutzuckerbestimmung unter POCT-Bedingungen würde von Apotheken in der Größenordnung von etwa 4,00 bis 5,00 Euro privat abgerechnet. Labore hingegen würden mit nur 0,25 Euro vergütet – und das bei optimaler Qualität.