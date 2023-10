ABDA zu BMG-Präventionsplänen: „Nur im Schulterschluss mit Ärzteschaft“

Unterdessen äußerten weitere Ärztinnen- und Ärzteverbände Unmut über die Pläne aus dem Hause Lauterbach. Die stellvertretende Vorsitzende des Hartmannbundes, Anke Lesinski-Schiedat, erklärte am Montag laut einer Pressemitteilung, dass in der Sache der Stellungnahme der BÄK nicht mehr viel hinzuzufügen sei. Das von Lauterbach „inzwischen regelmäßig an den Tag gelegte Zwei-Komponenten-Verfahren“ mache „seine Politik und deren Auswirkungen so unangenehm“ so Lesinski-Schiedat. Gemeint sei die Komponente „sachlich falsch“ in Kombination mit der Komponente „einsame Entscheidung“. Das „verleihe dem jeweiligen Ergebnis gesundheitspolitisch seine besondere Unverdaulichkeit“. Da die Ankündigungen des Ministers „so unabgestimmt mit allen Beteiligten und unausgegoren“ seien, frage man sich, ob sie Lauterbach „spontan in der Talkshow oder im Interview durch den Kopf“ gingen.