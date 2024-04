Gutscheine für gesunde Herzen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat seine Pläne für ein Gesetz zur besseren Vorbeugung und Versorgung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen konkretisiert. Durch ein Gutschein-System will er Menschen im Alter von 25, 35 und 50 Jahren zu Check-ups der Herz- und Blutzuckerwerte motivieren. Diese sollen dann über die Krankenkassen finanziert werden. Erhöhtes Cholesterin, Bluthochdruck, Übergewicht und das Rauchen seien in Deutschland viel zu häufig. Dem will Lauterbach durch sein neues Gesetz entgegenwirken, sagte er in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“.