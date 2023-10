Herz-Kreislauf-Erkrankungen: So sollen Apotheken bei der Vorbeugung helfen

Vergangene Woche hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erläutert, wie er der Vorsorgemedizin mehr Gewicht geben will: Ein neu zu schaffendes Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin (BIPAM) soll sich künftig verstärkt darum kümmern, mit welchen Maßnahmen nicht übertragbare Erkrankungen wie KHK oder Krebs besser in den Griff zu bekommen sind. Denn gerade diese sind es, die die Lebenszeit verkürzen, aber auch die Kosten im Gesundheitssystem in die Höhe treiben. Lauterbach hatte in diesem Zuge auch erklärt, es sei ein Gesetz in Planung, das sich der besseren Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen widmen soll. Davon hatte er bereits am 27. September beim Deutschen Apothekertag gesprochen – und zwar im Zusammenhang damit, künftig die fachliche Qualifikation der Apotheker:innen besser nutzen zu wollen, etwa auch im Rahmen dieses geplanten Gesetzes.