Ministerpräsident Söder will erst am 8. November 2023 sein neues Kabinett verkünden. Am selben Tag sollen die Minister auch vereidigt werden. Der neue Landtag kommt bereits am 30. Oktober zusammen. Einen Tag später, am 31. Oktober 2023, soll Markus Söder im Landtag erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Die CSU hatte bei der Landtagswahl am 8. Oktober mit 37 Prozent ein schwaches Ergebnis eingefahren, während die Freien Wähler ein Rekordergebnis (15,8 Prozent) erzielten und erstmals zweitstärkste Kraft in Bayern wurden.