Seit seiner ersten Zulassung gegen Schielen, Nystagmus und Lidkrampf in den 1970er-Jahren hat sich das Indikationsgebiet des Nervengifts Botulinumtoxin stetig erweitert. Im kosmetischen Bereich vor allem aufgrund seines faltenglättenden Potenzials bekannt, wird es nun auch zur Behandlung von Narben diskutiert. Welche Narben damit behandelt werden können, ob Nebenwirkungen zu erwarten sind und ob die Forschung noch andere Wirkstoffe in petto hat, erläutert Prof. Dr. med. Alexander Nast, Leiter Division of Evidence Based Medicine (dEBM) an der Charité Universitätsmedizin Berlin.

DAZ: Professor Nast, für welche Narben eignet sich Botulinumtoxin und welche Ergebnisse kann man erwarten?

Nast: Botulinumtoxin wird als eine Option bei hypertrophen Narben und Keloiden aktuell diskutiert. Unbedingt zu beachten ist, dass es sich um keine Standardtherapie handelt und Botulinumtoxin auch nicht für die Behandlung von hypertrophen Narben oder Keloiden zu­gelassen ist. Zudem sind die hohen Kosten ein stark beschränkender Faktor. Den größten Nutzen erwarte ich bei hypertrophen Narben, bei denen durch die Narben eine starke Zugspannung entsteht. Zuletzt wurden Daten zu guter Wirksamkeit bei Narben bei Verbrennungen bei Kindern publiziert. Zum Teil erfolgt die Anwendung auch prophylaktisch nach Operationen, auch dies halte ich für einen sinnvollen Ansatz. Ein großes bestehendes Keloid wird mit Botulinumtoxin allein eher nicht ausreichend zu behandeln sein.