Je nach Wundheilungsstufe und Aussehen werden Narben in verschiedene Kategorien eingeteilt. Zu Beginn ist die frische Narbe meist rötlich gefärbt. Ältere, gesunde Narben sind heller, ähneln dem eigenen Hautfarbton und sind sehr flach. In diesem Fall ist die Hautstelle langfristig gut verheilt und nicht weiter behandlungsbedürftig. Zeigt sich die Narbe erhaben und deutlich verdickt, spricht man von einer hypertrophen Narbe (das bedeutet „vergrößert“ oder „vermehrt entwickelt“). Sie entsteht, wenn der Körper zu viel neues Gewebe bildet. Dieses sitzt begrenzt auf der Verletzung, kann auch langfristig gerötet sein und mit Juckreiz einhergehen. Bildet sich auch um die eigentliche Verletzung herum Narbengewebe, spricht man von Keloiden. Die Wucherung ist deutlich erhaben, häufig gerötet und in der Erscheinung glatt bis gummiartig.