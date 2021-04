Was darf man von Narbengelen erwarten?

Medizinisch gesehen ist eine Narbe der beste Wundverschluss überhaupt, sagen Ärzte. Man sollte sich also darüber freuen, dass es Zellen gibt, die nach einer Verletzung sofort beginnen, Kollagen zu produzieren, um das Einfallstor für Keime schnellstmöglich wieder dicht zu machen. Und doch möchten die wenigsten Menschen eine Narbe ein Leben lang als Andenken an eine schmerzhafte Erfahrung behalten. Besonders gefürchtet sind hypertrophe Narben, die sich rot und erhaben von der umliegenden Haut abzeichnen und jucken oder schmerzen können. Was man dagegen tun kann, wann man es tun muss und was man vermeiden sollte.