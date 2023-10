Aufgrund des hohen Leidensdrucks wünschen sich viele Patienten, selbst aktiv zu werden. Betroffene sollten die entsprechenden Hautstellen mit einer geeigneten Hautpflege (s. Tabelle) zwei- bis dreimal täglich für 10 bis 15 Minuten massieren, um neben der besseren Resorption des Hautpflegemittels Gewebeverklebungen vorzubeugen und bereits vorhandene zu lösen und somit das Gewebe langfristig geschmeidiger zu machen (s. Abb.). Besonders bewährt haben sich Rezepturen mit

Dexpanthenol, das die Zellproliferation, Migration und Epithelisation fördert,

Harnstoff (Urea), der neben der hydratisierenden und keratolytischen Wirkung auch den Juckreiz reduziert,

Silikone (s. oben),

Zwiebel-Extrakt (Extractum cepae), der nicht nur die Entzündung und die Fibroblastenproliferation hemmt, sondern auch bakterizid wirkt,

Allantoin, das keratolytisch und feuchtigkeitsregulierend wirkt,

Heparin, das die Durchblutung und Wasserbindung im Narbengewebe fördert.

Sonnenschutz ist in den ersten zwölf Monaten nach der Narbenbildung obligat, da den Narbenzellen die schützenden Melanozyten fehlen und die UV-Strahlen das Narbengewebe ungewollt dunkel färben. Auch trocknet Sonne die Haut aus, wodurch die Haut unangenehm spannen kann. Um die Narbe nicht zusätzlich zu belasten, sollten Zug sowie scheuernde Kleidung vermieden werden. Sport mit extremen ruckartigen Bewegungen sowie Saunabesuche können in der Anfangszeit frische Narben aufplatzen lassen und sollten deshalb vorübergehend ausgesetzt werden.

Literatur

Aknenarben. www.aknenarben.net, Abruf am 11. August 2023

Clark AF, Richard ????. To Scar or Not to Scar. N Engl J Med 2021;385:469-471, doi: 10.1056/NEJMcibr2107204

Email-Korrespondenz der Autorin mit Prof. Dr. Nast, 25. August 2023

Fachinformationen der genannten Präparate

Fahrenhold M. Mit Botulinumtoxin gegen Narben. Ärztezeitung online vom 9. Januar 2020, www.aerztezeitung.de/Medizin/Mit-Botulinumtoxin-gegen-Narben-405388.html

Gräbert J. Narben – Physiologie, Narbenprophylaxe und Narbenpflege. Informationen der Dr. Ausbüttel und Co. GmbH, www.draco.de/narben/, Stand: 12. Januar 2023

Krämer K. Narben – Haut zweiter Wahl. DAZ 2019;40:40

Monstrey S et al. Updated scar management practical guidelines: non-invasive and invasive measures. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2014;67(8):1017-1025, doi: 10.1016/j.bjps.2014.04.011, Epub 14. Mai 2014

Narben und Narbenbehandlung. Informationen des öffentlichen Gesundheitsportals Österreichs, www.gesundheit.gv.at/krankheiten/verletzungen/narben.html, Abruf am 9. August 2023

Reinholz M. Dermatose: Wenn Akne Spuren hinterlässt. Dtsch Arztebl 2020;117(24):10, doi: 10.3238/PersDerma.2020.06.12.02

Quiao Z et al. The Efficacy and Safety of Botulinum Toxin Injections in Preventing Postoperative Scars and Improving Scar Quality: A Systematic Review and Meta-Analysis. Aesthetic Plastic Surgery 2021;45:2350-2362

Therapie pathologischer Narben (hypertrophe Narben und Keloide). S2k-Leitlinie der Deutschen dermatologischen Gesellschaft und des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen, AWMF-Register-Nr.: 013-030, Stand: März 2020