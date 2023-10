Die Gematik gibt sich gerne transparent. Auf ihrer Webseite hält sie verschiedene Dashboards, Scores und Übersichten bereit, an denen sich der Stand der Digitalisierung in Deutschland ablesen lässt. Zudem gibt es jetzt eine Karte zur digitalen Gesundheit in Europa. Hier kann man sich zeigen lassen, wie weit unserer europäischen Nachbar- und Partnerländer mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen sind. Es finden sich Angaben zum E-Rezept, der elektronischen Patientenakte (ePA) und der digitalen Identität: Wann wurde die Anwendung eingeführt, gehört sie zur Regelversorgung, wie verbreitet ist sie, wie erfolgt beispielsweise die E-Rezept-Einlösung oder läuft die ePA per Opt-In oder Opt-out?

E-Rezept: 100 Prozent Verbreitung in Finnland und Belgien

So lässt sich etwa erkunden, dass Finnland und Belgien einen Verbreitungsgrad von 100 Prozent beim E-Rezept haben. In Finnland wurde das E-Rezept bereits 2010 implementiert und 2017 zur Pflicht. Eingelöst wird es per App. In Schweden gibt es das E-Rezept sogar schon seit 1980 und es hat einen Verbreitungsgrad von 99 Prozent. In Dänemark ging es nach den Gematik-Angaben 1994 los – auch hier ist es zu 99 Prozent verbreitet. Eingelöst werden dänische E-Rezepte mit einer elektronischen Medikamentenkarte, Zugang gibt es über die digitale Identität. Ganz vorne mit spielen auch Estland, Portugal und Kroatien (98 oder 99 Prozent Verbreitung).

Im Vereinigten Königreich wurde das E-Rezept ab 2019 eingeführt und ist nun laut Gematik zu 95 Prozent verbreitet. Frankreich startete ebenfalls 2019 – den Verbreitungsgrad gibt die Europa-Karte der Gematik zur digitalen Gesundheit mit 35 Prozent an, allerdings im Jahr 2020. In Österreich, wo die elektronische Verordnung 2022 startete, können 82 Prozent der Arztpraxen diese ausstellen und 93 Prozent der Apotheken sie einlösen (Stand 2022). Ganz abgeschlagen ist übrigens lediglich Luxemburg – hier ist nur zu lesen, das E-Rezept sei in Vorbereitung. Dafür wurde seit 2015 die ePA eingeführt (Opt-out) und auch die digitale Identität gibt es bereits.