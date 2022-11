Kelber äußert sich außerdem zum Streit um den E-Rezept-Abruf via eGK – die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe nutzte das Veto des Datenschützers, um den E-Rezept Roll-out nicht mehr weiter voranzutreiben. Kelber findet jedoch nicht, dass die Datenschützer zu viel forderten und so die Digitalisierung des Gesundheitswesens behinderten – ein Vorwurf, der zuletzt häufig erhoben wurde. „Manche halten schon ganz grundlegende Vorgaben für zu viel“, so Kelber. Wenn eine Lösung Sicherheitslücken aufweist, weil sie den Stand der Technik, den jede App auch ohne sensible Daten haben muss, nicht erfüllt, muss die Datenschutzbehörde intervenieren. Eine „Duldung“, wie sie sich Gematik-Chef Markus Leyck Dieken bei E-Rezept-Übertragung via eGK gewünscht hat, gibt es laut Kelber gar nicht. „Man hat damit gefordert, dass wir unserer Aufsichtstätigkeit nicht nachkommen“, sagt er.

„BMG und Gematik haben die Datenschützer erst spät eingebunden“

Ulrich Kelber ist überzeugt: Wäre seine Behörde von Beginn an in solche Entwicklungen eingebunden, könnte sie besser beraten. Dann kämen unsichere Lösungen, die Datenschutzprobleme verursachen, gar nicht erst auf den Markt. In der Vergangenheit sei man aber oft nicht gefragt worden. Stattdessen habe man den Datenschützern Fristen gesetzt und auf Duldung gehofft. Kelber erinnert daran, dass die Datenschutzbehörden gar nicht die letzte Instanz seien, sondern die Gerichte. „Wir hätten doch der Gematik, den Patientinnen und Patienten und auch unserer eigenen Reputation einen Bärendienst erwiesen, wenn als Ergebnis einer Klage eine Lösung gestoppt wird, die wir wider besseres Wissen haben laufen lassen“, so der Datenschützer. Sichere Lösungen von Beginn an schafften Vertrauen und Rechtssicherheit.

Bislang seien aber das Bundesgesundheitsministerium und die Gematik zwei Institutionen gewesen, die erst spät im Verfahren, auf die Datenschützer zugegangen seien und dann auch eine gewisse Scheuklappenmentalität an den Tag gelegt hätten, bedauert Kelber. Sie wollten von einem einmal eingeschlagen Weg nicht mehr abweichen, erläutert er. Das habe sich aber gebessert.