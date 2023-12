Branche reagiert auf Pharmastrategie

Die Bundesregierung will den Pharmastandort Deutschland stärken. An diesem Mittwoch beschloss das Kabinett eine Pharmastrategie, mit der laut Pressemitteilung „die Rahmenbedingung für die Herstellung und Entwicklung von Arzneimitteln verbessert, die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangetrieben, Anreize für die Ansiedlung von Produktionsstätten in Deutschland gesetzt und Innovationsprojekte der Pharmaindustrie gefördert“ werden sollen.

Erste Reaktionen aus der Industrie ließen nicht lange auf sich warten – und fielen gespalten aus. Pro Generika kritisierte in einer Pressemitteilung, dass damit zwar der Standort, nicht aber die Grundversorgung gestärkt werde. Das Problem der Lieferengpässe werde nicht angegangen. Das Vorgestellte sei nicht neu, sondern „eine Ansammlung bereits auf den Weg gebrachter Maßnahmen“, so Bork Bretthauer, Geschäftsführer von Pro Generika. Diese würden aber „bei weitem“ nicht ausreichen, „um die Versorgung zu stabilisieren“.

Pro Generika: Wo bleibt Versorgungssicherheit?

Die Regierung müsse sich der Versorgungssicherheit annehmen. Als die Politik den Kostendruck bei Kinderarzneimitteln gelockert habe, habe sie verhindert, dass noch mehr Hersteller aus der Produktion aussteigen. „Das muss eine Blaupause für andere Arzneimittel sein.“