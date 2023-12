Die erste EU-Liste kritischer Arzneimittel steht

Entscheidend sind insbesondere zwei Kriterien: die Schwere der Krankheit und die Verfügbarkeit von Alternativmedikamenten. Doch es müssen weitere Kriterien hinzukommen: Zum Beispiel muss ein Arzneimittel in mindestens einem Drittel der Länder der EU beziehungsweise des Europäischen Wirtschaftsraums als kritisch gelten, um in die Liste aufgenommen zu werden.

200 unverzichtbare Wirkstoffe

Als kritisch eingestuft wird ein Arzneimittel laut Kommission, „wenn es für das Angebot einer durchgängig hochwertigen Gesundheitsversorgung und für einen hochgradigen Schutz der öffentlichen Gesundheit in Europa unverzichtbar ist“. Letztlich fanden mehr als 200 in der Humanmedizin verwendete Wirkstoffe ihren Weg auf die Liste, die in der EU und im EWR als unverzichtbar gelten.

Dabei stellt die Kommission klar: Dass ein Mittel auf dieser Liste steht, bedeute nicht, dass es in nächster Zukunft knapp werden könnte. Es sei vielmehr ein Zeichen dafür, wie entscheidend bei diesen konkreten Arzneimitteln das Vermeiden von Engpässen ist. Denn wären sie nicht verfügbar, stünden Patienten wie auch ganze Gesundheitssysteme vor ernsten Problemen.