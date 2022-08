Amazon stellt virtuellen Gesundheitsdienst ein

Amazon Care startete 2019 als virtuelle Klinik für die eigenen Mitarbeiter. In der Folge wurde der Service auf externe Arbeitgeber ausgeweitet. Anfang dieses Jahres kündigte Amazon an, dass man bis 2022 in mehr als 20 neuen Städten, darunter New York, San Francisco, Chicago und Miami, persönliche Amazon Care-Betreuungsmöglichkeiten anbieten wolle.

Erst vor wenigen Wochen berichteten Insider über eine Webseite, auf der die Erweiterung von Amazon Care um Dienstleistungen im Bereich der Verhaltensmedizin beschrieben wurde. Darunter befand sich auch eine Partnerschaft mit dem Unternehmen für digitale psychische Gesundheit, Ginger.