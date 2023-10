AvP-Vergleich – Nötige Beteiligungsquote erreicht

Im Sommer war vom Insolvenzverwalter, dem Apothekerverband Nordrhein (AVNR) und einem Zusammenschluss von anwaltlichen Vertretern der von der Insolvenz der AvP Deutschland GmbH betroffenen Apotheken ein Vergleich erarbeitet worden. Die Apotheken sollten unter anderem auf ihre strittigen Aussonderungsrechte verzichten und dann dafür eine Vergleichszahlung erhalten. Die Befürworter argumentieren, dass die Beteiligten deutlich früher ihr Geld bekommen würden. Knackpunkt an der Sache: Eine Beteiligungsquote von mindestens 80 Prozent der Forderungssummen.

Der AVNR hat nun seine Mitglieder an diesem Donnerstag in einem Sonderrundschreiben darüber informiert, dass die Quote erreicht wurde. Der Vergleich kann damit wirksam zustande kommen.