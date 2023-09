AvP – Gemeinsames Werben für den Vergleich

Zuordnung praktisch unmöglich

Rechtsanwalt Dr. Morton Douglas, Freiburg, führte ein weiteres starkes Argument für den Vergleich an. Sogar in dem unwahrscheinlichen Fall, dass eine Apotheke nach fünf oder mehr Jahren vom Bundesgerichtshof Aussonderungsrechte zuerkannt bekäme, würde sie damit noch kein Geld erhalten. Denn die Forderungen könnten nicht zugeordnet werden. Er selbst habe dies auch erst im Rahmen des Verfahrens erkennen müssen und sei „ernüchtert“ gewesen, „wie wenig Information“ über die Forderungen und Zahlungen bei AvP vorliegen. Dies sei das Ergebnis der Geschäftsführung vor der Insolvenz gewesen. Gerade in so unübersichtlichen Fällen würden auch Gerichtsverfahren vielfach mit Vergleichen beendet. Dies könne nun früher und ohne das erhebliche Prozesskostenrisiko geschehen. Daher sprechen nach Einschätzung von Douglas alle wirtschaftlichen Argumente für den Vergleich.

Dagegen sei der Betrag von umgerechnet unter 200 Euro pro Apotheke, der beim Vergleich an den Apothekerverband Nordrhein fließe, als die „sprichwörtlichen Peanuts“ zu bezeichnen. Preis ergänzte, dass der Verband hohe Kosten für die Beratung zur Vorbereitung des Vergleichs habe. Dies alles sei transparent ausgewiesen. Douglas resümierte in einem Plädoyer für den Vergleich, es liege im Interesse aller, „dass die Gelder freigegeben werden und nicht wie Schnee in der Sommersonne schmelzen“. Er sieht die wirtschaftliche Position der Apotheken in dem Vergleich auch besser als bei Angeboten von Forderungsaufkäufern, die bei etwa 28 bis 30 Prozent der Forderungen lägen.