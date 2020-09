Hoos sichert bestimmten Apotheken Aussonderungsrechte zu

Ende letzter Woche kündigte der Apothekerverband Nordrhein an, mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter von AvP in Kontakt zu treten, um über die weitere Handhabung der Abrechnungsgelder und der unbearbeiteten Rezepte zu sprechen. Die Apotheken in NRW sind in besonderem Maße von der Insolvenz des Rechenzentrums betroffen. Der Verband rechnet damit, dass etwa fünf Prozent der Apotheken im Bundesland so stark betroffen sind, dass kurzfristige Schließungen drohen. Nun gibt es erste Verhandlungsergebnisse und sogar die Zusage von Krankenkassen über Abschlagszahlungen.