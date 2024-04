Um das Insolvenzverfahren des Rechenzentrums AvP Deutschland GmbH voranzubringen, hatten im vergangenen Herbst 96,1 Prozent der betroffenen Apotheken einem Vergleich zugestimmt – gemessen am Forderungsbetrag, nicht an der Apothekenzahl. Im Rahmen dieses Vergleichs erhielten die ungefähr 2.500 beteiligten Apotheken im Januar bereits etwa 33,8 Millionen Euro.

Nun wurde die zweite von drei Tranchen ausgezahlt. Die Kanzlei White&Case, zu der Insolvenzverwalter Jan-Philipp Hoos gehört, erklärt in ihren jüngsten „Informationen für Leistungserbringer“, der Treuhänder Bero-Alexander Lau habe am 22. März die zweite Auszahlung an die beigetretenen Offizinapotheken in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro vorgenommen. Dies entspreche einer Quote von etwa 1,1 Prozent auf die Forderungen. Im Januar seien es rund 10,9 Prozent gewesen.