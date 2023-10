Mit Bewegung humanitäre Projekte unterstützen

Durch die Spendenaktion sollen drei pharmazeutische Langzeitprojekte unterstützt werden: Ein Projekt in Deutschland kümmert sich um obdachlose Menschen und generell Personen ohne Krankenversicherung. Arzneimittel in die Ukraine zu liefern und andere Hilfeleistungen vor Ort auszuführen – auch diese Mission kann mit der Spendenaktion finanziell unterstützt werden. Das dritte Projekt, für das man über „LAUFend Gutes tun“ spenden kann, versorgt Patientinnen und Patienten in einem argentinischen Armenviertel mit Gesundheitsgütern.