Beim ersten „Virathon“ 2020 konnten „Apotheker ohne Grenzen“ (AoG) 2.000 Euro an Spenden sammeln. Nun geht der Virathon in die zweite Runde: Vom 4. bis 10. Oktober heißt es wieder rein in die Laufschuhe und Kilometer sammeln. Lauftag, Strecke und Ort sind frei wählbar, Alter, Fitness und Tempo egal – Hauptsache, es wird sich bewegt, wirbt „Apotheker ohne Grenzen“.

Wie beim Laufen, so gilt auch beim Spenden: „Alles kann, nichts muss!“ – damit bleibt jeder Läuferin und jedem Läufer freigestellt, ob er für den Lauf selbst spenden möchte oder Sponsoren – Familie oder Unternehmen – für das Projekt von AoG gewinnen kann. „Mit jedem gespendeten Euro ist es Apotheker ohne Grenzen Deutschland möglich, sich im Kampf gegen Corona in den weltweiten Projekten einzusetzen“, erklärt die Hilfsorganisation: Noch immer lasse die COVID-19-Pandemie keinen vollständig normalen Alltag zu, weshalb gerade in Entwicklungsländern die Armut steige sowie lebensnotwendige Medikamente und einfache Hygieneartikel wie Seife und Desinfektionsmittel fehlten. AoG unterstütze hier mit vielen weltweiten Projekten sowie auch in drei nationalen Projekten.