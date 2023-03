Race4Hospiz – Kart-Rennen für „rasenden Apotheker“ in jeder Hinsicht ein Erfolg

Riesner selbst hat nun bereits zum sechsten Mal an dem Event teilgenommen, zum Teil als Fahrer in anderen Teams. In den neun Stunden des Langstreckenkartrennens wechseln dabei die Fahrer mit mindestens 15 vorgeschriebenen Boxenstopps regelmäßig. Jeder Fahrer darf dabei maximal 150 Minuten an dem Renntag fahren. „Und das Fahren ist tatsächlich anstrengend“, sagt Riesner, der seit dem Jahr 2001 begeisterte Hobby-Kartfahrer ist. „Die Daytona-Bahn ist ja auch unsere Hausbahn“, sagt er. Im kommenden Jahr werde wahrscheinlich auch seine Tochter als Fahrerin mitmachen beim Race4Hospiz. „Und es gibt ja noch viele andere Rennen – auch für den guten Zweck“, sagt er. So fahre er auch etwa beim RTL-Spendenmarathon mit, zu dem auch immer ein Kart-Rennen auf der Bahn in Essen gehört.