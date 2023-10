Lunapharm: Der Strafprozess startet

Gut fünf Jahre nachdem das TV-Magazin Kontraste den Fall „Lunapharm“ an die Öffentlichkeit brachte, beginnt nun auch die strafrechtliche Aufarbeitung: Vor dem Landgericht Potsdam müssen sich ab dem 11. Oktober die Geschäftsführerin des Brandenburger Unternehmens, Susanne Krautz-Zeitel, sowie zwei mutmaßliche Mittäter wegen illegalen Handels mit Arzneimitteln verantworten.

Laut Anklage soll die Lunapharm-Geschäftsführerin bereits zwischen Mai und Juni 2017 hochpreisige Medikamente über eine Apotheke in Griechenland bezogen und in Deutschland vertrieben haben, obwohl diese Apotheke keine Großhandelserlaubnis hatte – besagter Apothekenleiter ist einer der Mitangeklagten. In der Folge verlor Lunapharm seine Großhandels- und Herstellerlaubnis (letztere hatte das Unternehmen, da es als Importeurin Arzneimittel umverpackte). Dennoch sollen diese beiden Angeklagten den Handel bis Juli 2018 weiterbetrieben haben – über eine in Zypern ansässige Firma. Die Abwicklung soll dabei unter Beteiligung des dritten Angeklagten erfolgt sein.