Kein Schadensersatz für Lunapharm

Wie die Anwaltskanzlei GÖRG am heutigen Donnerstag mitteilte, hat das Landgericht Potsdam bereits am 17. Mai entschieden, eine Klage der einstigen Arzneimittelgroßhändlerin Lunapharm Deutschland GmbH auf Schadensersatz gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Gesundheit, abzuweisen (Az.: 4 O 144/21). Mittlerweile wurde das Urteil zugestellt.

Was steckt dahinter? Im Jahr 2019 hatte das Brandenburgische Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) als zuständige Arzneimittelaufsichtsbehörde Lunapharm seine Herstellungs- und Großhandelserlaubnis entzogen. Der Grund: Unzuverlässigkeit. Vorausgegangen waren Berichte des RBB-Magazins „Kontraste“. Darin ging es um eine griechische Apotheke, die ohne Großhandelslizenz hochpreisige Arzneimittel an Parallelhändler verkaufte. Diese Arzneimittel sollen teilweise mutmaßlich aus griechischen Kliniken gestohlen und über abenteuerliche Transportwege an ihr Ziel gekommen sein. Einer der Abnehmer soll das in Mahlow bei Berlin ansässige Unternehmen Lunapharm gewesen sein.