Engpass bei Fluoxetin

Der Engpass ist insbesondere deshalb problematisch, weil bei schweren Formen depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen Fluoxetin der einzige zugelassene Wirkstoff ist. Der Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland (BKJPP) der eigenen Angaben zufolge durch Mitteilungen von Mitgliedern und Anfragen in Apotheken auf den Missstand aufmerksam geworden war, teilte mit, dass Fluoxetin deutschlandweit schon seit zwei Wochen nicht mehr zu bekommen sei, unabhängig von Hersteller, Dosierung und Packungsgröße. Erstmals in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sei eine bisher verfügbare Substanz vollständig nicht mehr lieferbar, damit seien Patient:innen massiv in Gefahr, erklärt der Verband. Fachärztinnen und -ärzte stünden vor einem Dilemma, da es keine Alternativen gebe. Abruptes Absetzen oder unregelmäßige Verfügbarkeit könnten zu schwerwiegenden Nebenwirkungen und Rückfällen führen, warnt der Fachverband.