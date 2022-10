Auch wenn die Zahl der Engpass-Einträge zu Amoxicillin nach viel aussehe, so sei zu bedenken, dass es weit mehr Zulassungen zu amoxicillinhaltigen Arzneimitteln als zu cotrimoxazolhaltigen Arzneimitteln gibt. Ein Blick in die CEP-Datenbank (Certificate of Suitability of Monographs of the European Pharmacopoeia) des EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare ) legt auch nahe, dass es viele Wirkstoffhersteller für Amoxicillin gibt.