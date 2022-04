Ab sofort seien jetzt also erste Chargen Tamoxifen 20 mg Hexal® Filmtabletten für Großhandel-Bestellungen wieder lieferbar. „Zusammen mit den importierten Produkten ist somit die Versorgung von Patient*innen in Deutschland derzeit gesichert“, wird Peter Stenico, Leiter von Sandoz Deutschland und CEO Hexal, in einer Mitteilung zitiert. Allerdings soll die Auslieferung in den nächsten Wochen noch kontingentiert erfolgen, die Sonderproduktion aber weitergehen – voraussichtlich ab Mai soll so die Lieferfähigkeit wieder uneingeschränkt bestehen.