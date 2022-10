Neun Einträge listet derzeit die Lieferengpass-Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu der Wirkstoffkombination aus Sulfamethoxazol und Trimethoprim (Cotrimoxazol). Der erste dieser Engpässe hat demnach bereits im Februar dieses Jahres begonnen haben, der letzte am 18. August (Stand 10. Oktober 2022). Schon im Februar wurden als Grund für den Engpass „Probleme beim sonstigen Hersteller“ angegeben. Dabei geht es um „Eusaprim K 200 mg/5 ml + 40 mg/5 ml Suspension für Kinder“. In der Meldung vom August für „Cotrim-ratiopharm 400 mg/80 mg Tabletten“ und „Cotrim-ratiopharm 400 mg/5 ml + 80 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung“ schreibt Teva von Problemen in der Herstellung. In der Meldung zu „Cotrim K-ratiopharm 200 mg/5 ml + 40 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen“ und „Cotrim E-ratiopharm 400 mg/5 ml + 80 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen“ vom Mai 2022 ist von Problemen bei der Chargenprüfung die Rede und für „Eusaprim forte 800 mg/160 mg Tabletten“ gibt Aspen Pharma als Grund die „Änderung des Herstellverfahrens“ an. Die Aliud Pharma GmbH hingegen schrieb im Juli lediglich von einer erhöhten Nachfrage für ihr Präparat „Cotrimoxazol Al forte“ und „Cotrimoxazol Al“.