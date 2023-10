Die genannten Beispiele können flankierend zu anderen Maßnahmen eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen. Für viele Mitarbeiter steht jedoch Wertschätzung an erster Stelle. Und hier können Apothekenleiter und Apotheker in Leitungsposition punkten. In größeren Betrieben kennt man „den Chef“ oft nicht persönlich – in der Apotheke schon.

Sich Zeit für regelmäßig stattfindende Mitarbeitergespräche zu nehmen, in denen über die Ziele und Bedürfnisse der Einzelnen gesprochen wird und auch die Apothekenleiterin oder der Apothekenleiter ihre Ziele und Bedürfnisse offen ansprechen, ist wichtig. Wertschätzung bedeutet vor allem, die einzelnen Teammitglieder individuell wahrzunehmen. Je nach Lebensphase äußern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz unterschiedliche Bedürfnisse; wer sich beruflich weiterentwickeln will, freut sich über einen Kostenzuschuss zur nächsten Fortbildung, wer kleine Kinder hat oder die Pflege von Eltern begleitet, braucht dafür Freiraum, der sich durch geschickte Planung im Team für wichtige Termine sicherlich schaffen lässt. Wertschätzung bedeutet aber auch, bei Veränderungen in der Apotheke das Team frühzeitig einzubinden, um sich gemeinsam auf den neuen Weg zu machen, sich mit notwendigen Veränderungen auseinanderzusetzen.

Gerade in Phasen von Veränderung zeigt sich die Stärke eines Teams. Veränderungen führen zu Verunsicherung, manchmal sogar zu Ängsten. Werden die Mitarbeiter nicht mitgenommen, verlieren sie das Vertrauen in die Apothekenleiterin oder den Apothekenleiter, es kommt zur Abgrenzung, was wiederum zu Unruhe und sogar steigenden Krankheitstagen führen kann. Deshalb ist die Stärkung des Teams gerade im Kleinstbetrieb von immenser Bedeutung. Gemeinsame Aktivitäten wie Betriebsfeier, ein Apothekencoaching – einige Apothekerkammern bieten bereits so etwas zu einigen Themen an –, ein gemeinsamer Spiele- oder Kinoabend stärken das Wir-Gefühl. Oft werden gesundheitliche Probleme, Rückenschmerzen oder Nackenverspannung, Schlafstörungen und Stress im Mitarbeitergespräch erwähnt. Dies kann zum Anlass genommen werden, in der Teambesprechung anzuregen, z. B. als „Apotheke“ für den kommenden Stadtmarathon anzutreten und sich dafür regelmäßig zum Laufen zu treffen oder einen Yoga-Kurs, der als betriebliche Gesundheitsförderung anerkannt ist, gemeinsam zu besuchen.