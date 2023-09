Was kosten Konflikte im Unternehmen?

Die ersten Untersuchungen zu finanziellen Konsequenzen von Konflikten wurden 1996 von Daniel Dana, Professor für Orga­nisationsverhalten der University of Hartford und Gründer des „Mediation Training Institute International“, durchgeführt. Im Wesentlichen zeigte er acht Faktoren für erhöhte Kosten auf: verschwendete Zeit, Fehlentscheidungen, verlorene Mitarbeiter, unnötige Restrukturierungen, Sabotage und Diebstahl, verringerte Arbeitsmotivation, verlorene Arbeitszeit und Gesundheitskosten. Den größten Kostenfaktor sah er in der falsch eingesetzten Zeit.

Neben anderen Forschungen wurde 2009 eine umfangreiche Konfliktkostenstudie von der Beratungs­gesellschaft KPMG durchgeführt. Danach lassen sich Konfliktkosten insbesondere drei Bereichen zuordnen:

Personal: Mitarbeiterfluktuation, Krankheit, kontraproduktives Verhalten, Kunden- und Lieferantenfluktuation.

Team: Mängel in der Projekt­arbeit, entgangene Aufträge.

Organisation: Über- und Unterregulierung, Anreiz- und Motivationssysteme, arbeitsrechtliche Maßnahmen.

Zu den markantesten Ergebnissen gehörten, dass

10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit in jedem Unternehmen für Konfliktbewältigung verbraucht werden (immerhin ein halber Tag bei einer 5-Tage-Woche),

die Summe der Konfliktkosten regelmäßig 20 Prozent der Personalkosten erreicht,

30 bis 50 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit von Führungskräften direkt oder indirekt mit der Bewältigung von Konflikten oder Konfliktfolgen verbracht werden,

Fehlzeiten aufgrund betrieb­licher Ängste und Mobbing am Arbeitsplatz sowie Fluktuationskosten, Abfindungszahlungen, Gesundheitskosten aufgrund innerbetrieblicher Konflikte entstehen,

25 Prozent des Umsatzes von der Kommunikationsqualität im Unternehmen abhängen.

Bei dieser Untersuchung wurde deutlich, wie schwierig es für Unternehmen ist, die Kosten durch kontraproduktives oder betriebsschädigendes Verhalten zu benennen. Zudem ist davon auszugehen, dass nicht jeder Konflikt von den Führungskräften erkannt wird.

Es fließt also eine ganze Menge Zeit, Energie und damit auch Geld in innerbetriebliche Konflikte und das macht – nicht nur sprichwörtlich – krank. So ist beispielsweise der Zusammenhang zwischen Konflikten und arbeitsbedingten Erkrankungen wissenschaftlich erwiesen, wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits­medizin in „Die Erfassung von Mobbing“ 2011 veröffentlicht hat. Konfliktprävention ist dementsprechend ein wichtiger Teil der Gesundheitsprävention.