Mit virtueller Apotheke Nachwuchs anwerben

Wie sieht der Alltag in der Offizin aus? Potenzielle Nachwuchskräfte, die sich für die Berufsbilder der Apotheke interessieren, können jetzt in der „virtuellen Apotheke“ der ABDA, einer interaktiven 3D-Anwendung, ihre Neugier stillen. Um Schüler:innen für den Arbeitsplatz Apotheke zu interessieren, ist der direkte Kontakt vor Ort aber am wichtigsten, wie die ABDA betont.