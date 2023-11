9 Millionen statt über 2,5 Milliarden Euro

Hilfe besonders für neue Filialen

Außerdem steht in dem Eckpunktepapier ganz deutlich, was die Apotheker seit Bekanntwerden der Pläne kritisieren - nämlich, dass die verminderten Anforderungen an „Apotheken light“ insbesondere bei Neugründungen helfen würden. Apotheken mit vorhandener Ausstattung hätten hingegen kaum etwas davon. Das Ministerium rechnet mit 20.000 Euro einmaliger Einsparung bei einer Neugründung und 1.500 Euro jährlich bei bestehenden Filialen, die ihre Rezeptur in der Hauptapotheke zentralisieren. Bei dieser Rechnung ergeben sich 2 Millionen Euro Einsparungen durch jährlich 100 Neugründungen und jährlich 7 Millionen Euro Einsparungen in 4.700 bestehenden Filialen.