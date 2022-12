Tarifvertrag für Sachsen steht – ohne 13 Prozent-Regelung

Der Gehaltstarif für 2023 hat eine Laufzeit bis Ende des kommenden Jahres. Ab 2024 ist laut Tanja Kratt, Leiterin der Adexa-Tarifkommission, bereits ein weiterer Tarifvertrag mit einer Gehaltserhöhung von 3,0 Prozent vereinbart. Die Gehaltstabellen sehen kontinuierliche Steigerungen bis zum sechsten Berufsjahr vor. Auch die Filialleitungen sind berücksichtigt worden. In Nordrhein ist das auch der Fall, nicht aber im bundesweit geltenden Vertrag.

Eine weitere abweichende Regelung betrifft den Nacht- und Notdienst: „Wichtig war der Adexa-Tarifkommission, dass die sogenannte 13-Prozent-Regelung aus dem Bundesrahmentarifvertrag, wonach Notdienste abgegolten sind, wenn das Gehalt mindestens 13 Prozent über dem Tarifgehalt liegt, im Tarifvertrag für Sachsen nicht enthalten ist“, so Kratt.

Kratt: Abschluss in Sachsen setzt auch Maßstäbe

In ihren Augen ist es ein großer Erfolg, dass es künftig wieder Tarifverträge im ganzen Bundesgebiet gibt. „Die sächsischen Adexa-Mitglieder haben lange auf diesen Augenblick gehofft und gewartet. Und obwohl die Verhandlungen aufgrund der Pandemie länger als geplant gedauert haben: Der Abschluss in Sachsen setzt jetzt auch Maßstäbe für die anderen Tarifbereiche“, so die Adexa-Vorsitzende.

Der Verhandlungsführer für den SAV, Michael, berichtet: „Es gab für die neuen Tarifverträge ein einstimmiges Votum in der Mitgliederversammlung. Das werte ich als Zeichen, dass wir zusammen mit Adexa ein zukunftsfähiges Verhandlungsergebnis erzielt haben, mit dem wir auch ein Werkzeug gegen den Fachkräftemangel in Sachsen in der Hand halten.“

Adexa-Bundesvorstand Andreas May kommentiert: „Von unseren Mitgliedern wissen wir, dass Tarifbindung einen wichtigen Aspekt bei der Wahl des Arbeitsplatzes darstellt. Und auch, dass die Tarifverträge Sicherheit für beide Seiten – Beschäftigte und Arbeitgeber – bieten und damit auch helfen, arbeitsrechtlichen Problemen vorzubeugen.“