Protest: Arztpraxen nach Feiertagen geschlossen

„Herr Lauterbach spielt schon viel zu lange auf Zeit“, so die beiden. Auf die vielen Ankündigungen müssten nun Taten folgen. „Vor dem Hintergrund des Finanzchaos der Bundesregierung und sich abzeichnender Geldverteilungskämpfe in Berlin, ist da allerdings wieder einmal nicht viel zu erwarten. Umso wichtiger ist es, dass die Ärztinnen und Ärzte weiterhin und nachhaltig Druck auf die Politik ausüben“, so Dastych und Beck.

Auch die fachübergreifenden Ärzteverbände Medi Geno Deutschland und Medi Baden-Württemberg erklärten am Montag laut Ärzteblatt, sich an der Protestaktion des Virchowbundes beteiligen zu wollen. „Die Politik scheint immer noch nicht verstanden zu haben, wie prekär die Lage der ambulanten Versorgung für die Patientinnen und Patienten und die Ärzteschaft ist. Deshalb müssen wir weiter protestieren“, so Norbert Smetak, Vorsitzender von Medi Geno Deutschland und Medi Baden-Württemberg.