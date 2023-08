Ärzteschaft warnt vor „Praxenkollaps“

Etwa 800 niedergelassene Ärzte und Ärztinnen sowie Psychotherapeut:innen haben am Freitag in Berlin vor einem „Praxenkollaps“ gewarnt und eine stärkere politische Unterstützung für den ambulanten Bereich in der Medizin gefordert. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hatte Mediziner aus ganz Deutschland zu der „Krisensitzung“ eingeladen.

KBV-Chef Andreas Gassen sprach von einem ersten und unmissverständlichen Warnzeichen an Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). „So kann und darf die deutsche Gesundheitspolitik nicht weitergehen!“, sagte er. Die ambulante Versorgung sei im Vergleich zu den Krankenhäusern massiv unterfinanziert. Das sei nicht das Jammern von Spitzenverdienern, „sondern es geht darum, dass unsere Patientenversorgung im Land akut bedroht ist“. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen seien immer weniger Menschen bereit, in einer Praxis zu arbeiten. „Wenn sich nicht bald etwas ändert, geht in den Praxen das Licht aus“, so der KBV-Chef.