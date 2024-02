Notruf der Apotheken: Die Versorgung steht vor dem „Kipppunkt“

NRW-Minister: Mehr Honorar für Apotheken

Mit deutlicher Kritik an der Ampel hielt sich auch Karl-Josef Laumann (CDU), Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziale in Nordrhein-Westfalen, nicht zurück. Er erinnerte in seinem „gesundheitspolitischen Lagebericht“ zunächst an die Pandemie-Zeiten. Die COVID-Erfahrung lehrte Laumann vor allem eines: „Eine gute Gesundheitspolitik kann man nicht auf Kante nähen.“ Das Zauberwort der „resilienten Systeme“, die man danach schaffen wollte, sei aber 1,5 Jahren nach Pandemie-Ende schon verblasst. Zurzeit werde auf Bundesebene das Gegenteil umgesetzt. Man müsse Veränderungen im Gesundheitsbereich gemeinsam mit den jeweiligen Berufsständen angehen. „Politik wird hier zusammen gemacht und nicht von oben diktiert“, so Laumann, „das gilt auch für die Apotheken.“

„Leitbild des Apothekers muss erhalten bleiben“

Oberste Prämisse ist für den Minister: „Das Leitbild des Apothekers in seiner Apotheke muss erhalten bleiben.“ Und Laumann wurde noch deutlicher: „Wenn man ein Leitbild in Frage stellt und das macht Herr Lauterbach mit dem aktuellen Gesetzentwurf, dann muss er sich nicht wundern, dass der Berufsstand nicht mitgeht. Du kannst doch auch nicht der katholischen Kirche das Beten verbieten.“ Dabei gehe es um die Kernfrage des Berufsstandes. Zudem sei ein klares Bekenntnis zur Mitte der Gesellschaft wichtiger denn je – auch mit Blick auf die AfD und der von ihr ausgehenden Gefahr für Deutschland. „Damit ein Land in der Mitte bleibt, dafür braucht man eine breite Mittelschicht und auch die Freiberuflichkeit“, so Laumann. Apotheken dürften nicht von Ketten übernommen werden. „Ich möchte, dass der Apothekenbereich im inhabergeführten Mittelstand bleibt“.

Ein klares Bekenntnis des NRW-Ministers, der allerdings andere Punkte durchaus „zur Disposition“ stellte. Zwar kritisierte der Landesminister Lauterbachs bisherige Pläne, dass PTA alleine in Apotheken vertreten könnten, wenn ein Approbierter digital zugeschaltet werden kann. Doch um die Versorgung mit absehbar weniger Fachkräften („das wird in allen Arbeitsbereichen künftig so sein") zu sichern, sei in Apotheken womöglich ein neuer „Personalmix“ notwendig, so Laumann. Die zentrale Frage, der er als Arbeitsminister in allen Gesundheits-Bereichen gegenüberstehe: Wie bekommen wir mit einem anderen Personalmix eine gute Versorgungsqualität hin? Muss da alles so bleiben, wie es ist? Darüber müsse man vernünftig reden.