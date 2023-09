Die Spitzen der Kammern und Verbände in Zahlen

Unser Quartett kann man natürlich auch spielen. Laden Sie sich dazu die Bögen mit den Karten herunter und schneiden Sie sie aus. Stabiler sind sie, wenn man sie auf einen Karton klebt.



Am Spiel können zwei oder mehr Personen teilnehmen. Die Karten werden gemischt und gleichmäßig unter den Spielern verteilt. Jeder Spieler hält seine Karten zu einem Päckchen gestapelt so in der Hand, dass nur das oberste Blatt – und zwar nur für ihn – zu sehen ist. Der jüngste Spieler nennt nun eine beliebige Kenngröße seiner Karte, zum Beispiel Alter, oder Zahl der Apotheken. Die Mitspieler nennen nun die entsprechenden Daten auf ihrer obersten Karte, und der Spieler, dessen Karte den besten Wert hat, gewinnt die obersten Karten aller Mitspieler und legt diese zuunterst zu seinem Stapel.



Haben zwei oder mehr Spieler Karten mit demselben besten Wert, so kommen die obersten Karten aller Spieler in die Mitte, und die Spieler mit dem besten Wert spielen eine Entscheidungsrunde. Der Spieler, der zuvor angesagt hat, nennt wiederum eine Zahl; der Sieger dieser Runde gewinnt die Karten aus der Entscheidungsrunde sowie die Karten aus der unentschiedenen Runde.



Hat ein Spieler alle Karten verloren, so scheidet er aus, und das Spiel wird von den verbleibenden Teilnehmern fortgesetzt. Sieger ist, wer zuletzt alle Karten gewonnen hat.



Weitere Hinweise

Amtszeit: In der Kategorie „im Amt seit“ gewinnt die niedrigere Zahl, weil sie die längere Amtszeit bedeutet

Kammer vs. Verband: Bei Kammern findet sich die Mitgliederzahl auf der Karte, bei Verbänden der Organisationsgrad. Hier muss vorher festgelegt werden, ob Kammer oder Verband mehr Macht hat.

Joker „Karl Lauterbach“: Das Spiel enthält zwei Joker, in Gestalt von Karl Lauterbach. Dieser gewinnt immer in allen Kategorien.