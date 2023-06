Am vergangenen Dienstagabend fand in Bremen die Kammerversammlung der Apothekerkammer statt. In seinem schriftlichen Bericht hatte Kammerpräsident Klaus Scholz zuvor die Lieferengpässe betont, die viel Arbeit in den Apotheken machen. Den Mangel an Antibiotika empfinde er als Katastrophe. „Dies alles sollen wir auch noch mit dem knappen Personal stemmen“, beklagte Scholz. Auch dort spitze sich die Lage zu. Scholz folgerte: „Wir brauchen eine Honorarerhöhung.“ Die Umsätze seien zwar stark gestiegen, aber das liege wesentlich am Hochpreiseranteil von durchschnittlich 45 Prozent. Steigende Gehälter und Energiepreise sowie die Inflationsauswirkungen auf die Mieten seien so nicht zu bezahlen. Darum müssten die ABDA und alle Mitgliedsorganisationen bei den Politikern für eine Honorarerhöhung kämpfen. In seinem Vorabbericht hatte Scholz erklärt, er halte nichts von einem Streik, der die Patienten gegen die Apotheken aufbringe. Doch er könnte sich einen „Dienst nach Vorschrift“ vorstellen. Dies minimiere die Retaxrisiken und beziehe die anderen Leistungserbringer mit ein.

Im Bericht bei der Kammerversammlung erklärte Scholz mit Blick auf den Protesttag am 14. Juni, die Kammer könne nur sagen, dass nach ihrer Allgemeinverfügung am Mittwochvormittag geöffnet sein müsse. Doch Scholz ergänzte: „Wir wollen das aber nicht ahnden.“ Für diesbezügliche Aufrufe sei der Verband zuständig. Doch selbstverständlich trage die Kammer die Forderungen mit. „Unser Protest ist auch dafür, dass wir die Mitarbeiter angemessen bezahlen können. Das muss bei der Aktion in die Köpfe der Bevölkerung gebracht werden“, erklärte Scholz.