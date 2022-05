Derzeit blickt Scholz besonders auf das E-Rezept: „Wenn das E-Rezept kommt, dann müssen wir damit umgehen können“. Das E-Rezept sei schon vor dem Patienten in der Apotheke und die müsse zeigen, dass sie es bedienen könne. „Wir müssen durch gemeinsamen Einsatz dafür sorgen, dass die E-Rezepte in den Vor-Ort-Apotheken eingelöst werden“, erklärte Scholz. Als zentrales Problem hob Scholz den Nachwuchsmangel in allen Apothekenberufen hervor. Er animierte die Kammermitglieder, mit Schulpraktika und auf Berufsmessen Interesse zu wecken.