Adexa: Apotheken in Gesundheitskiosk-Konzepte einbinden!

Das Bundesgesundheitsministerium will mit dem „Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz“, das bislang nur als Referentenentwurf vorliegt, unter anderem den Gesundheitskiosken den Weg ebnen. Einige solcher Modellkioske gibt es bereits – doch es sollen mehr werden. Sie sollen „niedrigschwellige Beratungsangebote für Prävention und Behandlung“ bieten. Denn: „Nicht überall in Deutschland haben Menschen die gleichen Chancen, ihre Ansprüche auf Beratung, auf Vermittlung von Angeboten der Prävention und der medizinischen Versorgung sowie auf unbürokratische Hilfe bei der Klärung sozialversicherungsrechtlicher Fragestellungen zu verwirklichen.“ So steht es in der Begründung des Entwurfs.

Aufgabe der Mitarbeiter:innen in den Kiosken wird vor allem sein, Gesundheitsleistungen zu koordinieren, Leistungen zu vermitteln und die individuelle Gesundheitskompetenz zu fördern. Dabei sollen die Kioske aber auch „in die bereits vor Ort bestehenden Strukturen eingebettet“ werden, etwa über eine „enge Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Gesundheitswesen“. Finanzieren sollen die Kioske die Kommunen (20 Prozent), gesetzliche (74,5 Prozent) und private Krankenversicherung (5,5 Prozent). Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass der Betrieb eines Gesundheitskiosks rund 400.000 Euro jährlich kostet.

Überflüssige Parallelstrukturen oder neue Chancen?

Innerhalb der Apothekerschaft gibt es viel Kritik an den Kiosken – von „überflüssigen Parallelstrukturen“ ist immer wieder die Rede. Einzig der Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten (VdPP) hat sich in den vergangenen Monaten offen für das Konzept gezeigt. Hier ist man der Meinung, Apotheker:innen sollten in neuen Netzwerken zusammenzuarbeiten, um sinnvoll pharmazeutische Aspekte einbringen zu können.