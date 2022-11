Gesundheitskioske in Thüringen setzen auf Telemedizin – Videosprechstunden auch mit Apotheken?

Gemeindeschwestern betreuen Patienten

Der Kiosk in Urleben wird von Fachkräften betreut, die Kaufmann „Gemeindeschwestern“ nennt. Die gibt es in ganz Thüringen bereits seit einiger Zeit: Im Rahmen des Landesprojekts „Agathe“ machen Berater und Beraterinnen Hausbesuche, die eine Ausbildung in Sozialpädagogik, Gesundheitspädagogik, im medizinischen Bereich oder in einem Pflegeberuf haben. Im neuen Gesundheitskiosk sind Agathe-Berater nun regelmäßig vor Ort und für jeden ansprechbar.

Zusätzlich sollen sie die geplanten Videosprechstunden beim Arzt organisieren und begleiten. Auch eine einfache Diagnostik wie die Bestimmung des Blutdrucks oder Blutzuckermessen soll im Kiosk stattfinden können. „Im Idealfall könnten die Daten dann direkt an den zuständigen oder telemedizinisch zugeschalteten Arzt weitergeleitet werden“, sagt Kaufmann. Die Arbeit des Kiosks in Urleben läuft gerade erst an, er hat zunächst einige Stunden pro Woche geöffnet. Langfristig soll der Kiosk aber acht Stunden täglich besetzt sein.