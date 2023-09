Gematik künftig mit Doppelspitze

Allerdings wird sich die Leitungsstruktur der Gematik verändern. Während Leyck Dieken als Geschäftsführer allein an der Spitze der Gematik stand, soll es künftig eine Doppelspitze geben. Gesucht wird ein:e „Co-Geschäftsführer:in“. In der Ausschreibung heißt es dazu „Die beiden Co-Geschäftsführer:innen bilden gemeinsam die oberste Leitungsebene der gematik und bringen ihre ergänzenden Fähigkeiten ein.“ Beide Stellen sind dem BMG zufolge noch offen.

Gelingt es nicht, die Stelle bis Ende des Jahres zu besetzen, und so einen nahtlosen Übergang zu schaffen, wird das BMG laut Ozegowski eine interimistische Geschäftsführung vorschlagen.