Susanne Ozegowski wird neue Digitalchefin

Susanne Ozegowski, die unter anderem einen Master of Public Health an der Charité Berlin erwarb und an der TU Berlin über regionale Unterschiede in der ambulanten Versorgung promovierte, war vor ihrer Tätigkeit bei der TK unter anderem Geschäftsführerin des Bundesverbandes Managed Care. Minister Karl Lauterbach (SPD) setzt große Erwartungen in die neue Digitalchefin: „Mit Dr. Susanne Ozegowski haben wir eine Digital-Expertin als Abteilungsleiterin gewonnen, die beides im Blick hat: die Patienten- und die Anwenderseite. Ihre langjährige Erfahrung bei führenden Krankenkassen wird uns helfen, die notwendige Digitalisierung im Gesundheitswesen zu beschleunigen. Denn wir haben viel vor: Die elektronische Patientenakte und das elektronische Rezept müssen endlich im Versorgungsalltag ankommen.“