Gematik-Gesellschafterversammlung: Claudia Korf ist stellvertretende Vorsitzende

Die Gematik bereitet sich derweil auf die Neuerung vor. Wie die für die Digitalisierung in der Medizin zuständige Agentur mitteilt, wurde sie nun von ihren Gesellschaftern beauftragt, die Spezifikation für die Opt-Out-Variante vorzubereiten. Nach der Arbeit an einem Prüfauftrag werde jetzt der Bauplan für die „ePA für alle“ erstellt.

Wie es im Newsroom der Gematik heißt, seien in den letzten Wochen bereits wichtige Eckpunkte für das Konzept in Workshops mit den Gesellschaftern sowie Fachgesellschaften und Berufsverbänden diskutiert und erarbeitet worden. Diese würden jetzt in einem Fachkonzept ausformuliert und mit Patientenvertreter:innen und der Industrie abgestimmt.

Pfeiffer im Amt bestätigt, Korf folgt auf KBV-Mann Kriedel

In der Gesellschafterversammlung stand zudem die turnusmäßige Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden an. Doris Pfeiffer vom GKV-Spitzenverband wurde in diesem Amt bestätigt. Ihr zur Seite steht für die kommenden zwei Jahre Claudia Korf, ABDA-Geschäftsführerin Ökonomie. Die Vertreterin des Deutschen Apothekerverbands in der Gematik-Gesellschafterversammlung wurde neu in die Position gewählt. Zuvor hatte Thomas Kriedel vom Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sie inne. Kriedel hatte schon bei den KBV-Vorstandswahlen am vergangenen Freitag nicht mehr kandidiert. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung bekleidet Susanne Ozegowski, Leiterin der Abteilung „Digitalisierung und Innovation“ im Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Das BMG ist Mehrheitsgesellschafter der Gematik.