Warnung vor Off-label-Use von Scopolamin-Pflastern

Scopolamin passiert die Blut-Hirn-Schranke und wirkt daher sowohl zentral als auch peripher als muskarinischer Acetylcholinrezeptor-Antagonist. Scopolamin-Pflaster sind für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren zur Behandlung von Symptomen der Reisekrankheit wie Übelkeit, Erbrechen und Schwindel zugelassen. Aber nicht nur in der Reisezeit wandern Scopolamin-Pflaster in der Apotheke über den Tresen. Außerhalb der Zulassung werden die Pflaster in der Klinik häufig zur Behandlung von Hypersekretion oder Hypersalivation, z. B. bei Patienten mit komplexen Mehrfachbehinderungen oder Zerebralparese, bei beatmeten Patienten, Parkinson sowie zur Behandlung von Übelkeit bei Krebspatienten und in der Palliativmedizin eingesetzt.

Tarun Nayyar, klinischer Apotheker am Birmingham Hospiz, begrüßt gegenüber dem „Pharmaceutical Journal“ die Vorsichtsmaßnahme des MHRA. Er rät Klinikern insbesondere bei der Kombination mit anderen anticholinerg wirksamen Arzneimitteln, die in der Palliativmedizin üblich sind, Vorsicht walten zu lassen.