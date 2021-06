Was hilft bei Reiseübelkeit?

Scopolamin wird fünf bis sechs Stunden vor Reiseantritt oder bereits am Abend zuvor an eine intakte, trockene, unbehaarte Stelle hinter dem Ohr aufgeklebt. Der Schutz vor Reiseübelkeit hält 72 Stunden an, sodass sich Scopolamin gut für längere Reisen eignen dürfte. Nach dem Aufkleben, sollte das Pflaster nicht mehr berührt werden, da Druck erhöhte Abgabemengen und Überdosierungen bewirken kann – mit Unruhe, Erregungszuständen, Verwirrtheit, Halluzinationen. Zu den ohnehin sehr häufigen Nebenwirkungen (ohne Überdosierung) zählen Schläfrigkeit, Schwindel, Störungen der Augenakkomodation (vor allem, wenn Wirkstoffreste der Hände in die Augen gelangen, weswegen nach Anbringen und Entfernen des Pflasters stets die Hände zu waschen sind) und Mundtrockenheit. Scopolamin wirkt als Parasympatholytikum durch Blockade der Acetylcholinwirkung am Muskarinrezeptor. Scopoderm® TTS ist zugelassen für Kinder ab zehn Jahren.