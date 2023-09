Das Spargesetz, das in weiten Teilen bereits im November vergangenen Jahres in Kraft getreten ist, hat aber nicht nur die Pharmaindustrie durchgeschüttelt. Seit Februar 2023 belastet es auch die Apotheken: Zwei Jahre lang müssen sie einen auf zwei Euro erhöhten Kassenabschlag zahlen. Eine Auflage, die die Apothekerschaft schon im Gesetzgebungsverfahren massiv kritisiert hatte – schließlich herrscht bei ihrer Vergütung schon viel zu lange Stillstand, die faktische Honorarkürzung schmerzt daher besonders.

Diese Sparmaßnahme, zumal sie zeitlich begrenzt ist, soll allerdings keiner Evaluation unterzogen werden. Das sieht das Gesetz nicht vor und so bat das BMG die ABDA oder den Deutschen Apothekerverband (DAV) auch nicht um eine Einschätzung. Dennoch hat man beim DAV sieben Monate nach der Erhöhung des Kassenabschlags eine klare Meinung.

Verbandschef Hans-Peter Hubmann zeigt die Auswirkungen mit deutlichen Worten auf: „Mit der Erhöhung des Apothekenabschlags seit 1. Februar wird jede Apotheke mit 600 Euro pro Monat zusätzlich belastet, das macht allein in den elf Monaten des Jahres 2023 rund 115 Millionen Euro Belastung aus.“ Hubmann erinnert, dass dies Geld sei, das nicht mehr in die Sicherung der Versorgung oder in die Nachwuchsgewinnung investiert werden könne. „Die Politik treibt die Apotheken in eine Krisensituation, die den Betrieben jede Luft zum Atmen nimmt.“ Daher forderten die Apothekerinnen und Apotheker die Politik und Krankenkassen nach wie vor nachdrücklich auf, „die Apotheken nicht kaputtzusparen und das seit mehr als zehn Jahren geltende Fixhonorar endlich zu erhöhen.“