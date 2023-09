Das E-Rezept in der Heimversorgung

Am dichtesten an den bisherigen Abläufen bleibt der Einlöseweg des ausgedruckten E-Rezept-Codes. Ebenso wie Muster-16-Rezepte können diese gesammelt und in regelmäßigen Abständen durch Boten in die mit der Heimversorgung beauftragte Apotheke gebracht werden.

Gängige Praxis ist es derzeit vielerorts, dass in besonders eiligen Fällen Muster-16-Rezepte vorab per Fax an die Apotheke übermittelt werden. Auch wenn dies den Anspruch einer digitalen Verordnung konterkariert, lässt sich der Ausdruck des E-Rezept-Codes ebenfalls als Fax übermitteln. In Abhängigkeit von der Scanqualität kann es jedoch vorkommen, dass der übermittelte 2D-Code in der Apotheke nicht mehr auslesbar ist. In so einem Fall kann das Apothekenteam zwar dem Klartext auf dem Fax die benötigten Medikamente entnehmen, es entsteht jedoch ein Mehraufwand, wenn beim späteren Eintreffen des E-Rezeptes die herausgesuchten Präparate aus dem alten Vorgang entfernt und dem E-Rezept zugeordnet werden müssen.