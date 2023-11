E-Rezepte fürs Heim: Nicht mehr direkt vom Arzt zur Apotheke?

Wenn im kommenden Jahr E-Rezepte für Arzneimittelverordnungen zulasten der gesetzlichen Krankenkassen und somit auch in der Heimversorgung wirklich Pflicht werden, droht aber möglicherweise die Rolle rückwärts. Die Gematik schreibt dazu in ihrem Feature „KIM-Nachrichten für das E-Rezept“ zu dem Thema „Rezeptanforderung durch eine Pflegeeinrichtung oder heimversorgende Apotheke“ nämlich folgendes: „Die Apotheke sendet die Rezeptanforderung mit allen relevanten Informationen an die Pflegeeinrichtung. Die Pflegeeinrichtung leitet die Rezeptanforderung an den Verordnenden weiter. Das Weiterleiten kann automatisiert erfolgen. Der Verordnende erstellt ein E-Rezept und sendet die Informationen zum Rezept zurück an die Pflegeeinrichtung. Diese leitet die Informationen zum E-Rezept an die Apotheke weiter. Das Weiterleiten kann automatisch erfolgen.“ Und auch wenn die Pflegeeinrichtung das Rezept selbst beim Arzt anfordert, soll der Arzt die Verordnung zunächst ans Heim weiterleiten, was sie dann wiederum an die Apotheke schickt. All dies soll also über die TI-Anwendung „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) geschehen.