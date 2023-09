Literatur

[1] Borlaug BA et al. Obesity and heart failure with preserved ejection fraction: new insights and pathophysiological targets. Cardiovasc Res 2023;118:3434-3450, doi: 10.1093/cvr/cvac120

[2] Kosiborod MN et al. Semaglutide in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Obesity. N Engl J Med 2023, doi: 10.1056/NEJMoa2306963