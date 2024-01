Neue medikamentöse Empfehlungen bei chronischer Herzinsuffizienz

Symptomatische Patienten mit reduzierter linksventrikulärer Ejektionsfraktion (LVEF < 40%; Heart Failure with reduced Ejection Fraction [HFrEF]) sollen eine Kombination aus bis zu vier der genannten Substanzklassen erhalten. Welche Arzneimittel ausgewählt werden, in welcher Reihenfolge sie initiiert und wie sie dosiert werden, ist individuell und richtet sich sowohl nach den Begleiterkrankungen der Patienten als auch nach der Verträglichkeit. Die Empfehlungen der Leitliniengruppe basieren darauf, dass für diese vier Klassen u. a. positive Effekte auf die Gesamtsterblichkeit und Hospitalisierungsrate nachgewiesen wurden. Bezüglich der RAS-Inhibitoren gelten die Effekte von ACE-Hemmern und AT1-Antagonisten als in etwa vergleichbar. ARNI hingegen waren bei Patienten, die aufgrund ihrer Herzinsuffizienz bereits stationär behandelt werden mussten und trotz leitliniengerechter Therapie symptomatisch sind, im direkten Vergleich den ACE-Hemmern überlegen, erhöhten aber das Hypotonie-Risiko. Ob eine Umstellung auf einen ARNI ratsam ist, sollte individuell abgewogen werden. Zu beachten ist, dass in dem Fall die Therapie erst 36 Stunden nach der letzten Einnahme des ACE-Hemmers erfolgen darf (Cave: Angioödem-Risiko). Die Wirksamkeit der Betablocker scheint nicht auf einem Klasseneffekt zu beruhen – so konnten die positiven Effekte bei Patienten mit HFrEF nur unter Bisoprolol, Metoprololsuccinat und Carvedilol beobachtet werden. Falls die Patienten asymptomatisch sind, sollen sie unter Berücksichtigung der Kontraindikationen einen ACE-Hemmer erhalten. Bei Unverträglichkeit kann auch ein AT1-Antagonist gegeben werden. Neu hinzugekommen ist hier die Empfehlung einer Betablocker-Therapie [1].